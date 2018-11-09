На Харьковщине появятся новые сельские амбулатории

Селектор о ходе строительства сельских амбулаторий состоялся 9 ноября под руководством заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По инициативе Президента Украины на Харьковщине реализуется программа строительства новых медамбулаторий в селах. В апреле Министерством здравоохранения Украины согласован проект плана дееспособных сетей оказания первичной медицинской помощи в Харьковской области. В конце мая этого года главой ХОГА Юлией Светличной был утвержден план реконструкции 50 амбулаторий семейной медицины. Началось финансирование строительства 30 амбулаторий, из них 13 - с жильем для одного врача, а остальные - для двух врачей.

По словам заместителя директора Департамента капитального строительства ХОГА Владимира Норчака, уже разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза по 30 объектам. А по 22 объектам состоялись тендерные процедуры и заключены договоры с подрядными организациями на выполнение строительства.

По каждому из запланированных к строительству объектов была заслушана информация от руководителей районов.

«В этом году начата реализация 30 проектов. В 2019 году предусмотрено финансирование строительства амбулаторий второй очереди - еще 20 зданий», - отметил Вадим Даниелян.

Агентство Телевидения Новости