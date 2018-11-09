Порошенко оставил Луценко на посту Генпрокурора

Эту информацию в эфире телеканала «Прямой» подтвердил сам Юрий Луценко.

«Парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовали 38 депутатов. Президент, который получил моё заявление, на основании этого отклонил моё прошение. Сказать, что это приносит мне радость или горе? Не знаю. Наверное, это просто продлевает мою ответственность. Я буду работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в 54 случаях нападений на активистов, и в тысячах дел других украинцев», — заявил Луценко.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента Украины, глава государства «вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов «за» отставку во время рейтингового голосования)», добавив при этом, что перед Луценко «стоят важные задачи».

Луценко заявил об отставке 6 ноября, когда в парламенте от силовиков потребовали отчёта о расследовании дела о нападении на активистку и советницу Херсонского городского головы Екатерину Гандзюк. Тогда же парламент проголосовал за создание временной следственной комисии Верховной Рады для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественников.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины