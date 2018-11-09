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Убийство Алисы Онищук: полиция планирует опросить 16 тысяч людей

Убийство Алисы Онищук: полиция планирует опросить 16 тысяч людей

Всего в рамках досудебного расследования по факту изнасилования и убийства 15-летней Алисы Онищук полицейские планируют опросить больше 16 тысяч человек. На сегодня уже собрано ряд вещественных доказательств и важных свидетельств, которые сейчас проходят тщательную проверку. 

 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

 

В Харькове начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заслушал результаты работы подразделений полиции, которые работают над установлением личности злоумышленника, который жестоко убил девочку-подростка. На совещании присутствовали начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, сотрудники уголовного розыска, следственного управления и эксперты.

 

Олег Бех доложил о промежуточных результатах работы служб и подразделений полиции по установлению всех обстоятельств преступления.

 

По его словам, харьковская полиция уже обладает определенной информацией о развитии трагических событий, которые произошли 2 ноября. К работе над раскрытием преступления привлечены опытные оперативные работники, следователи, весь личный состав Харьковского отдела полиции, эксперты и другие региональные силовые структуры.

 

"Это дерзкое преступление мы должны раскрыть, и как можно быстрее. Мы благодарны общественности, другим правоохранительным структурам за помощь в поисках преступника",  - подчеркнул начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин

 

 

Агентство Телевидения Новости

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