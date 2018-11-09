Порошенко не принял заявление об отставке Генпрокурора

Президент Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад Генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи", - отметили в ведомстве.

7 ноября генпрокурор подал заявление президенту об отставке. О своем желании Луценко заявил с трибуны Верховной Рады 6 ноября. Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.

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