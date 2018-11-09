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Порошенко не принял заявление об отставке Генпрокурора

Порошенко не принял заявление об отставке Генпрокурора

Президент Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад Генеральному прокурору Юрию Луценко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

 

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи", - отметили в ведомстве.

 

7 ноября генпрокурор подал заявление президенту об отставке. О своем желании Луценко заявил с трибуны Верховной Рады 6 ноября. Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

 

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.

 

 

 

 

 

Агентство Телевидения Новости

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