Убийство девочки в Покотиловке: полиция хочет опросить больше 16 тысяч человек

Промежуточные результаты работы следователей обсуждали сегодня на совещании с участием замглавы Нацполиции Вячеславом Аброськиным, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

«В результате чётко скоординированных действий харьковская полиция уже владеет определённой информацией о развитии трагических событий, которые имели место 2 ноября», — сказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

В расследовании, по его словам, участвуют самые опытные оперативные работники и следователи, весь личный состав Харьковского отдела полиции, эксперты, а также другие региональные силовые структуры.

«Всего в рамках досудебного расследования полицейскими планируется опросить больше 16 тысяч человек. На сегодняшний день уже собрал ряд вещественных доказательств и важных свидетельств, которые сейчас проходят тщательную проверку», — сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Каждый руководитель подразделения, участвующий в оперативно-следственных действиях, несёт личную ответственность за их организацию, ход и результаты, заявил Аброськин. Он также поблагодарил представителей общественности и другие силовые структуры за помощь в поисках преступника.

15-летняя Алиса Онищук из посёлка Бабаи Харьковского района пропала 2 ноября — она отправилась на учёбу Харьков и не вернулась. На следующий день её тело нашли в лесополосе в посёлке Покотиловка. По заключению экспертов, девочку изнасиловали и задушили. Полиция начала расследование по трём статьям Уголовного кодекса Украины и обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве. Это мужчина на вид от 35 до 45 лет, рост — 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий. Всех, кто может помочь следствию, просят звонить по телефонам: (057) 748 73 50, (099) 073 24 99, (093) 822 23 39, (096) 602 97 63 или 102.

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