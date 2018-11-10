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Двое военнослужащих погибли в зоне Операции объединённых сил
Противник обстреливал позиции ООС в районах населённых пунктов Крымское, Вольный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Берёзовое, Гнутово, сообщает пресс-центр ООС. Боевики активизировались в районе Светлодарской дуги.
«Возле Крымского, под прикрытием крупнокалиберных пулемётов и миномётов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер. В результате боевых действий двое военнослужащих Объединённых сил получили смертельные ранения», — говорится в сводке за сутки.
С начала 10 ноября штаб ООС зафиксировал один обстрел вблизи посёлка Тарамчук Донецкой области. Потерь нет.
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