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Тимошенко: "Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы!"

Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы!

"Батьківщина" готова предотвратить фальсификации на выборах президента Украины в 2019 году. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила во время встречи со студентами Запорожского национального технического университета.

По словам политика, у "Батьківщини" есть сильная команда, которая не допустит фальсификаций на выборах.

"У нас минимум 20 человек на каждом участке, обученных, как не допустить фальсификаций. Задействованы сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать", - отметила Юлия Тимошенко.

Политик обеспокоена вопросом принятия очередного закона о повышении тарифов и обещает разобраться с увеличением  цен  на  на украинский газ на 23%. Дальнейший рост цены  увеличит стоимость тарифов  на тепло, горячую воду, что повлечет за собой инфляцию и дальнейшее повышение цен на всё. Это приведет к еще большей неплатежеспособности населения.

 

Агентство Телевидения Новости

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