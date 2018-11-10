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В Киевском районе при пожаре во флигеле погибла женщина
10 ноября на территории частного домовладения по улице Академика Павлова, 285 в Харькове, во флигеле, где жила 76-летняя женщина-инвалид, которая не могла самостоятельно передвигаться, произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате него женщина погибла.
На момент обнаружения родственниками погибшей огонь уже самоликвидировался из-за недостатка кислорода.
Огонь повредил только домашние вещи и межкомнатные двери на площади 1 кв.м.
Причину возникновения пожара выясняют.
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