На Полтавщине выявили поддельное масло харьковского производства

Во время внеплановой проверки Полтавской специализированной школы-интерната спортивного профиля обнаружили фальсифицированное сливочное масло.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

Специалисты службы при проверке заведения отобрали образцы масла сладкосливочного крестьянского с содержанием 72,6% жира производства ООО фирмы «Апрель», которая находится в Харьковской области.

Лабораторные исследования установили, что содержание немолочного постороннего жира в этом масле составило 70,92%, что не соответствует данному виду продукции.

Решением Главного государственного инспектора Полтавской области остатки данного масла в количестве 50,160 кг из заведения изъяли.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области направило письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области для принятия соответствующих мер по выявленному нарушению пищевого законодательства.

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