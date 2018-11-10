Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 63

На Полтавщине выявили поддельное масло харьковского производства

На Полтавщине выявили поддельное масло харьковского производства

Во время внеплановой проверки Полтавской специализированной школы-интерната спортивного профиля обнаружили фальсифицированное сливочное масло.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

Специалисты службы при проверке заведения отобрали образцы масла сладкосливочного крестьянского с содержанием 72,6% жира производства ООО фирмы «Апрель», которая находится в Харьковской области. 

Лабораторные исследования установили, что содержание немолочного постороннего жира в этом масле составило 70,92%, что не соответствует данному виду продукции.

Решением Главного государственного инспектора Полтавской области остатки данного масла в количестве 50,160 кг из заведения изъяли.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области направило письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области для принятия соответствующих мер по выявленному нарушению пищевого законодательства.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 