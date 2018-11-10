В Киевском районе горел частный дом: 4 человек эвакуировали

10 ноября в 04:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Герасимовской, 32 в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем была охвачена крыша, двери, перегородки, перекрытия и домашние вещи в доме на общей площади 70 кв.м.

При разведке пожара спасатели установили, что внутри дома находились 4 человека.

Их спасатели немедленно эвакуировали.

Локализовали огонь спасатели в 4:27 и полностью ликвидировали в 06:15.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости