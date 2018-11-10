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Бойцы двух четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе прошли процедуру взвешивания

Бойцы двух четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе прошли процедуру взвешивания

Во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) набирает обороты второй сезон. В первом победителем в тяжелом весе стал украинец Александр Усик, собравший четыре чемпионских пояса. В Чикаго пройдут два четвертьфинала. Их участники взвесились и посмотрели друг другу в глаза.

В одном из четвертьфиналов Марис Бриедис из Латвии, едва не одолевший в полуфинале минувшего сезона Усика, проведет бой против Ноэля Гевора, родившегося в Армении, а ныне представляющего Германию. 

На взвешивании Ноэл Гевор, ранее известный как Норайр Микаэлян, практически впритык "поместился" в лимит весовой категории (90,7 кг). Вес Гевора составил 90,62 кг. Весы же под Бриедисом показали 89,99 кг.

Еще в одном четвертьфинале сразятся россиянин Максим Власов и поляк Кшиштов Гловацки. Власов оказался почти на килограмм тяжелее, чем Гловацки. Вес Власова - 89,81 кг, Гловацки - 88,90 кг.


Агентство Телевидения Новости

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