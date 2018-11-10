В Украине вступил в силу закон о незаконном пересечении границы

Сегодня, 10 ноября, вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ), если они попали на территорию страны не через пункты пропуска, не имели необходимых документов или предоставляли документы с недостоверными данными.

При повторном нарушении грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Если при незаконном пересечении украинской границы применялось оружие, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее украинское законодательство предполагало штраф или административный арест на 15 суток.

Напомним, за соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала 18 октября.

Президент Петр Порошенко подписал его 7 ноября.

Агентство Телевидения Новости