Евросоюз заявил о нелегитимности российских выборов в ОРДЛО

Европейский Союз выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины накануне незаконных выборов, организованных Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В опубликованном в субботу заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини говорится, что признавать эти выборы Брюссель не будет.

"ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных правительству территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" нелегальны, и не намерен признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", так как они нарушают международный закон, подрывают обязательства, предписанные Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины. Минские соглашения предусматривают местные выборы, которые должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства и по стандартам и под наблюдением ОБСЕ. По этим причинам данные так называемые "выборы" являются недействительными", - заявили в офисе Могерини.

Евросоюз надеется, что Россия повлияет на сепаратистов в Донецке и Луганске и вернется к выполнению Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелого оружия.

Брюссель также выразил поддержку мирным усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата", а также Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Напомним, что российская оккупационная власть отдельных районов Донецкой и Луганской областей назначила выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также так называемых "народных советов" на 11 ноября.

Служба безопасности Украины назвала эти выборы бутафорией и заявила, что в Донецке победит Пушилин с результатом 55%, а в Луганске Пасечник с 63%.

Агентство Телевидения Новости