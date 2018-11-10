Завтра - Всемирный день шопинга

11 ноября в мире отмечается Всемирный день шопинга, однако об этом дне мало кто знает.

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», устроив грандиозную распродажу.

Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.

Таким образом, День шопинга – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок.

Сегодня его противопоставляют знаменитой «Черной пятнице».

Для того, чтобы шопинг удался, потенциальным покупателям нужно подготовиться к нему заранее: составить список желаемых покупок накануне и определить бюджет.

Покупать нужно взвешенно и не поддаваться на уловки магазинов, а также проверять реальную стоимость приглянувшихся вещей.

Агентство Телевидения Новости