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В Киеве 35-летняя харьковчанка сбывала прекурсоры под видом таблеток для похудения

В Киеве 35-летняя харьковчанка сбывала прекурсоры под видом таблеток для похудения

В Киеве правоохранители разоблачили 35-лентнюю харьковчанку, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения сбывала запрещенное психотропное вещество «сибутрамин».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленницей 62 капсул с психотропами, в которых, по заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г.

Стоимость препарата для похудения составляла 500 гривен за 30 капсул.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у женщины правоохранители обнаружили и изъяли 31 блистер указанного «продукта», банковскую карточку, на которую переводились денежные средства, компьютерную технику и прочее.

Женщину задержали, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно).

Сейчас решается  вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, симптомы после употребления сибутрамина напоминают состояние абстиненции у наркозависимых лиц. 

Это тревожность, вялость, нарушение сна, координации, плохое настроение, склонность к суициду. 

В ряде случаев могут быть головокружение, дрожание конечностей, боль за грудиной, нарушения слуха, отеки и расстройства дыхания.

 

Агентство Телевидения Новости

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