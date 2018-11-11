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На Московском проспекте перевернулся и сгорел BMW

На Московском проспекте перевернулся и сгорел BMW

Сегодня около 21-15 на Московском проспекте-193 автомобиль BMW М4, двигавшийся от Велозаводского моста в сторону улицы Соича, вылетел на встречную полосу, зацепил двигавшийся во встречном направлении Skoda Octavia, снес дорожное ограждение, перевернулся и загорелся. 

Об аварии сообшают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель и пассажир успели выбраться из авто. На месте работали патрульные и медики.

Информация о пострадавших и обстоятельства уточняются.


Агентство Телевидения Новости

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