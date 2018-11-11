Сегодня 09:51
Просмотров: 119
На Салтовке задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих - соцсети (видео)
Вечером 10 ноября в Харькове на улице Тракторостроителей мужчина бросался с ножом на прохожих.
Об этом сообщают пользователи соцсетей в харьковских группах.
По словам очевидцев, инцидент произошел напротив Городского дворца детского и юношеского творчества.
Нарушителя правопорядка задержала прибывшая на место полиция.
Также в соцсетях опубликовано видео с моментом задержания мужчины.
Официальных комментариев от правоохранителей по поводу инцидента пока не поступало.
Внимание! Видео 18+ ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Загрузка...