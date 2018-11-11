На оккупированных территориях Донбасса проходят фейковые выборы
Сегодня, 11 ноября, в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся так называемые "выборы", где якобы выберут глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».
На оккупированных боевиками территориях Донбаса в 8 утра открылись «избирательные участки».
Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы.
Так, на подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 избирательных участков.
На территориях «ЛНР» - 316 участков.
В связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз заявил о нелегитимности "выборов" в ОРДЛО.