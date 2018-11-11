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На оккупированных территориях Донбасса проходят фейковые выборы

На оккупированных территориях Донбасса проходят фейковые выборы

Сегодня, 11 ноября, в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся так называемые "выборы", где якобы выберут глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».

На оккупированных боевиками территориях Донбаса в 8 утра открылись «избирательные участки».

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы.

Так, на подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 избирательных участков.

На территориях «ЛНР» - 316 участков.

В связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз заявил о нелегитимности "выборов" в ОРДЛО.

Агентство Телевидения Новости

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