Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 47

В Киеве Mazda на скорости влетела в подземный переход

В Киеве Mazda на скорости влетела в подземный переход

Утром 11 ноября в Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко произошла авария с участием автомобиля Mazda CX-7.

Как сообщает Информатор, водитель Mazda ехал с Воздухофлотского моста в сторону Соломенской площади.

В этот момент машина потеряла управление, автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.

В результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу.

Спасатели ГСЧС ликвидировали разлитие горючего.

По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и, возможно, просто уснул за рулем.

В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и спасатели.

Детали происшествия установит следствие.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 