В Киеве Mazda на скорости влетела в подземный переход
Утром 11 ноября в Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко произошла авария с участием автомобиля Mazda CX-7.
Как сообщает Информатор, водитель Mazda ехал с Воздухофлотского моста в сторону Соломенской площади.
В этот момент машина потеряла управление, автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.
В результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу.
Спасатели ГСЧС ликвидировали разлитие горючего.
По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и, возможно, просто уснул за рулем.
В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и спасатели.
Детали происшествия установит следствие.