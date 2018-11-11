НБУ теперь может передавать наличные на хранение другим банкам

В Украине вступили в силу нормы закона № 2491-VIII О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине.

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Нацбанк получает право хранить банкноты и монеты непосредственно или в банках, уполномоченных на хранение и проведение операций с ними.

НБУ сам определит требования к банкам, которым позволит хранить наличные, а также установит, как именно это нужно будет делать.

Национальный банк уполномочили проводить проверки и ревизии наличности в банках, уполномоченных на хранение монет и банкнот.

Установлено, что в ликвидационную массу банка не включаются банкноты и монеты, переданные ему на хранение.

Нацрегулятор уполномочили установить требования к организации охраны помещений банков и их подразделений, а также небанковских организаций и операторов почтовой связи, которые получили лицензию на осуществление валютных операций или лицензию на перевод средств без открытия счетов.

Отметим, что новые нормы о государственных банках вступят в силу через три месяца, - в частности, о системе управления такими банками.

Верховная Рада приняла этот закон летом 2018 года 263 голосами народных депутатов.

Агентство Телевидения Новости