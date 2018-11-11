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Украинский боксёр Александр Усик защитил титулы в бою с британцем Беллью

Украинский боксёр Александр Усик защитил титулы в бою с британцем БелльюУсик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде, сообщает «Би-би-си». 

Нокаут в бою Усик-Белью: pic.twitter.com/DXgdy3qhk4— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 10 листопада 2018 р.

Ещё до встречи с Усиком Беллью заявил, что при любом результате этот бой будет для него последним в карьере.

«Я устал от славы и постоянного внимания. После поединка с Усиком изменю номер телефона и буду жить нормальной жизнью, просто исчезну из поля зрения», — говорил британский боксёр перед боем. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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