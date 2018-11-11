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Невероятный тяжелейший нокаут локтем на последней секунде боя

Невероятный тяжелейший нокаут локтем на последней секунде боя

Впечатляющей вышла развязка 5-тираундового поединка между мексиканцем Яиром Родригесом и корейцем Чен Сонг Юном на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 139 в американском Денвере

Все пять раундов прошли в жестком обмене ударов. Родригес проигрывал на карточках всех трёх судей, но, вдруг, на последней секунде 5-го раунда, пригнувшись, поднял локоть и угодил им в подбородок корейца

Чен Сонг Юн от этого пропущенного удара оказался в глубочайшем нокауте.


Агентство Телевидения Новости

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