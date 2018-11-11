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Мир отмечает 100-летие окончания Первой мировой войны

Мир отмечает 100-летие окончания Первой мировой войныСто лет назад в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в Пикардии было подписано перемирие между странами Антанты и Германией, напоминает Euronews. 

Памятные мероприятия проходят 11 ноября в Париже. На церемонии присутствуют президент Франции Эммануель Макрон, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры стран Большой восьмёрки и больше 70 глав государств и правительств мира, сообщает пресс-служба президента Украины. Пётр Порошенко пребывает с рабочим визитом во Франции. 

Возле Триумфальной арки зажгли Вечный огонь. Церемония завершилась маршем военных в форме времён Первой мировой войны. 

По разным оценкам, война унесла жизни до 11 миллионов военных и до 8 миллионов гражданских. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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