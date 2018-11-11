На "избирательных участках" в ОРДЛО ради явки дешево продают продукты, - СБУ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ради создания видимости высокой явки на "избирательных участках" организовали пункты продажи дешевых продуктов. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО проходят так называемые выборы. Кремлем поставлена задача: до 12:00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки об "очереди желающих проголосовать", - отмечают в СБУ.

По информации украинской спецслужбы, на "участках" организовали пункты по продаже более дешевого, чем обычно хлеба (но не больше двух буханок на руки), овощей и масла.

"Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, по которому массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - говорится в сообщении СБУ.

Накануне Служба безопасности Украины обнародовала заготовленные Россией результаты "выборов". По данным спецслужбы, предварительно уже "нарисовали" для победы Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" - 55%, Леонида Пасечника в "ЛНР" - 63%. Явку должны показать - 70% "избирателей.

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