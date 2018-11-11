В Харькове вымогатели требовали у автовладельца тысячу гривен - соцсети

В Харькове появились вымогатели, которые посредством блокировки дверей автомобиля вымогали у автовладельца деньги.

Об этом сообщают пользователи Фейсбук на странице в харьковских группах.

Заблокировав дверь автомобиля, вымогатели в оставленной на авто записке требовали у владельца 1 000 гривен.

Как отметили пользователи соцсетей, при написании записки со своими требованиями к автовладельцу злоумышленники допустили немало ошибок.

Фото записки шантажистов также было опубликовано в Фейсбук.

"Слегка *** от правописания и количества ошибок, мы-таки сделали для вас краткое содержание этого послания. Переведите на счет в EasyPay 1000 грн, иначе на первый раз будут разбиты фары и порезана резина, а сумма увеличится вдвое. На второй раз машина будет сожжена", – говорится в сообщении в группе.

Данный факт возмутил пользователей соцсетей.

"Их нужно поймать и от***ить орфографическим словарем", – написали в комментариях возмущенные пользователи Фейсбук. отметив неграмотноть "авторов" послания.

Агентство Телевидения Новости