В Бразилии сошел оползень: людей ищут в полной тишине

Спасатели ищут выживших после оползня в Бразилии. Его жертвами уже стали 10 человек, и среди них, по крайней мере, один ребенок.

Инцидент произошел в штате Рио-де-Жанейро в ночь на субботу после ливня, который длился два дня.

По данным местной пожарной службы, большая глыба сползла по склону и упала на дома в городе Нитерой.

Добровольцы присоединились к спасателям и полицейским, и вместе создали человеческую цепь, по которой передают грязь и мусор, чтобы убрать его из домов.

Информационная сеть Globo сообщает, что спасатели работают в полной тишине, чтобы иметь возможность услышать пострадавших, которые могли оказаться под завалами.

Чтобы не прекращать поиск людей ночью и утром, на месте инцидента включили освещение.

Местные СМИ заявили, что пока удалось спасти уже 11 человек, среди них как минимум двое детей. Большинство из них нашли поисковые собаки.

Больше всего от смещения пострадала местная пиццерия и жилые дома.

Оползни и наводнения часто случаются в Бразилии.

Самый опасный сдвиг страна пережила в 2011 году, когда после сильного дождя в штате Рио-де-Жанейро целый склон похоронил под собой почти тысячу человек.

Агентство Телевидения Новости