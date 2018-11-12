Сегодня 14:27
Просмотров: 160
В декабре из-за праздников украинцы будут работать две субботы
В декабре в Украине будет два дополнительных выходных дня, перенесенных на субботы.
Согласно постановлению правительства, выходными объявлены 23-25 декабря из-за празднования Рождества Христова по Григорианскому календарю.
Выходными также будут дни с 30 декабря по 1 января.
Из-за дополнительных выходных дней две субботы в декабре будут рабочими: 22 декабря вместо 24 декабря и 29 декабря вместо 31 декабря.
Напомним, осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон, который сделал 25 декабря официальным праздничным и выходным днем и отменил выходной 2 мая.
Загрузка...