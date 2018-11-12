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В декабре из-за праздников украинцы будут работать две субботы

В декабре из-за праздников украинцы будут работать две субботы

В декабре в Украине будет два дополнительных выходных дня, перенесенных на субботы.

Согласно постановлению правительства, выходными объявлены 23-25 декабря из-за празднования Рождества Христова по Григорианскому календарю.

Выходными также будут дни с 30 декабря по 1 января.

Из-за дополнительных выходных дней две субботы в декабре будут рабочими: 22 декабря вместо 24 декабря и 29 декабря вместо 31 декабря.

Напомним, осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон, который сделал 25 декабря официальным праздничным и выходным днем и отменил выходной 2 мая.

 

Агентство Телевидения Новости

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