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В Харькове проходят открытые обсуждения тарифов на отопление и горячую воду

В Харькове проходят открытые обсуждения тарифов на отопление и горячую воду

Сегодня, 12 ноября, на КП «ХТС» в 14 часов начались открытые общественные слушания по росту стоимости тарифов на услуги по централизованному отоплению и услуги по централизованной поставке горячей воды.

Слушания проводит заместитель руководителя КП "ХТС" Евгений Зинченко.

Как планируется, отопление для населения, если дом или квартира оборудована прибором учета, будет стоить 1 639,92 грн. за 1 Гкал (тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 1307,39 грн.). Если, нет домового или квартирного прибора учета, то отопление для населения будет стоить 41,94 грн. за 1 кв.м. в месяц (тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 33,44 грн.), сообщили в ХАЦ.

Горячая вода для жителей квартир, оборудованных полотенцесушителями, должна подорожать до 99,34 грн. за 1 куб.м. (Тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 80,71 грн.). В случае, если полотенцесушителей нет, то стоимость горячей воды будет стоить 92 грн. за 1 куб.м. (Тариф, который одобрен НКРЕКП 30 октября - 74,85 грн.), отметили в ХАЦ.

Основные причины, которые повлияли на изменение размера тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды, это изменение стоимости тепловой энергии в связи с увеличением цены природного газа, покупной тепловой энергии, а также рост стоимости холодной воды для услуг централизованного горячего водоснабжения на 7%.

Тарифы, согласованные НКРЭКУ 30 октября, действуют с 7 ноября.

Также сегодня в актовом зале КП «ХТС» проходят еще одни открытые слушания - о необходимости изменения тарифов на производство электрической энергии и производство тепловой энергии, которые являются составной тарифов на тепловую энергию для нужд населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений и других потребителей КП "Харьковские тепловые сети" по филиалу «ТЭЦ-3».

 

Агентство Телевидения Новости

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