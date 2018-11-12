Заседание суда по делу Кернеса в Полтаве отложили

О том, что намеченное на сегодня заседание откладывается, сообщили в пресс-службе Полтавского апелляционного суда.

«Рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам прокуроров отделов Генеральной прокуратуры Украины, потерпевшего Ряполова С.А. и адвоката Зелькиной Т.Е. — представителя потерпевших Кутянина А.В. и Ряполова С.А. — на решение Киевского районного суда г. Полтава от 10 августа 2018 года относительно Кернеса Г.А., Блинника В.Д. и Смицкого Е.М. отложено на 11.00 23 ноября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет местное издание «Лтава», решение отложить заседание принял судья Владимир Костенко. Среди причин — рассмотрение в Верховном Суде ходатайства о переносе дела в другой апелляционный суд.

Кернес в Полтаву не приехал — по словам его адвоката Лидии Изовитовой, из-за ухудшения состояния здоровья.

Как сообщала адвокат потерпевших Татьяна Зелькина, ходатайство защиты Кернеса о смене подсудности Верховный Суд планировал рассмотреть сегодня в 16.00.

«Напомню, что это третье ходатайство такого рода, в первых двух защите было отказано», — написала Зелькина 9 ноября на своей странице в Facebook.

А тем временем, только что позвонили из Верховного Суда, сообщили что на понедельник, 12.11 на 16.00 назначено заседание...

Опубликовано Татьяной Зелькиной Пятница, 9 ноября 2018 г.

Уголовное производство против Геннадия Кернеса, его охранников Евгения Смицкого и Виталия Блинника связано с событиями 25 января 2014 года. Двое харьковчан Сергей Ряполов и Александр Кутянин заявили, что охранники Кернеса устроили за ними погоню после того, как они попытались сфотографировать номера автомобилей у гостиницы «Националь», когда догнали — схватили и доставили в гостиницу к мэру. Со слов потерпевших, им угрожали убийством, а Геннадий Кернес ударил одного из них по лицу.

В марте 2015 года Кернесу и его охранникам объявили о подозрении в совершении преступлений по трём статьям — незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством. Обвинительный акт по уголовному производству Генеральная прокуратура Украины передала в суд 26 марта 2015 года.

Дело рассматривали по сути в Киевском райсуде Полтавы с октября 2015 года.

10 августа 2018-го Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство «в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу».

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Андрея Антонова «нарушением законодательных норм». Прокуратура начала уголовное расследование по статье «вынесение заведомо неправосудного решения». В Совете судей Украины назвали недопустимыми заявления чиновников и правоохранителей о привлечении судьи к уголовной ответственности за его решение.

16 августа ГПУ обжаловала закрытие дела.

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