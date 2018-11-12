Усик пришел в раздевалку "Манчестер Сити" после матча с "Матчестер Юнайтед"

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик на следующий день после своей побыды в Манчестере над Тони Беллью сходил на футбольное дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а затем еще и добрался до раздевалки "Манчестер Сити".

Там он застал игроков "Манчестер Сити" и главного тренера Хосепа Гвардиолу в великолепном настроении, ведь матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити".

Остается добавить, что в этой команде, являющеся лидером английской Премьер-Лиги, выступает друг Усика - Александр Зинченко.





Агентство Телевидения Новости