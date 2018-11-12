Маленькая харьковчанка нуждается в помощи на лечение
3-летняя харьковчанка Кальницкая Настя нуждается в помощи на лечение.
Девочка родилась в апреле 2015 года здоровой, и до двух лет ни родители, ни врачи не видели у ребенка никаких отклонений. Однако когда у Насти пропал лепет, и она стала беззвучно шевелить губами, родные забили тревогу.
5 мая 2018 года Настюше поставили окончательный диагноз: двухсторонняя сенсоневральная глухота 4 степени.
«Единственный шанс у нашего ребенка услышать этот мир - это лечение за границей, и, возможно, наш ребенок сможет услышать мир чудесных звуков и сможет развиваться как все дети, - говорит мама девочки Оксана, но добавляет, что стоимость операции велика для их семьи.
До июля 2019 года семья должна заплатить за обследование с последующим лечением сумму в эквиваленте 5 тысяч долларов.
Родители девочки надеются на помощь неравнодушных людей, которые помогут им справиться с бедой.
Помочь маленькой харьковчанке можно, перечислив деньги на банковскую карту ее мамы Оксаны.
Реквизиты для помощи Насте :
Карта Альфа банка 5355571104168620
Телефон мамы Насти +38 (096) 9022442 Оксана.