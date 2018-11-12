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"Выборы" в ОРДЛО не имеют никакого юридического значения, - ЦИК

Выборы в ОРДЛО не имеют никакого юридического значения, - ЦИК

Центральная Избирательная комиссия Украины отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными, поскольку они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательно законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.

"В результате указанные «выборы» не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении ЦИК, обнародованном в понедельник утром.

Украинский Центризбирком категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения  незаконных и манипулятивных "выборов" в ОРДЛО.

"Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном согласовании с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательно процесса", - говорится в сообщении.

Напомним, с 9 по 11 ноября в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей боевики проводили выборы главарей "ДНР" и "ЛНР". Россия заявляла, что признает результаты этих "выборов".

 

Агентство Телевидения Новости

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