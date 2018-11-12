Вместо кранов горячая вода потекла по улице. Жители Алексеевки продолжают мерзнуть в своих квартирах

Комнатный термометр в квартире Владимира замер на отметке +6. Так продолжается, пока мужчина не включит электрообогреватель, а иногда и не один, ведь живет он в трехкомнатной квартире. Где-то в середине октября он достал все свитера и теплые носки - теперь только это и спасает, объясняет пенсионер

Владимир

Жарко - аж изморозь проступает. А что я могу, я инвалид. У меня одна сторона парализована, я никуда не могу ни дойти, ни доехать. Вот, сижу, мерзну

Ольга гуляет с маленьким Амиром. Ребенку чуть больше года. Его мать крайне взволнована, ведь сегодня ночью синоптики обещают значительное похолодание, а отопления в ее доме тоже нет

Ольга

Болеем, насморк постоянно, одеваем ребенка… обутый, одетый. Вот так вот приходится греться, обогреватель включать. Очень много накручивает света – оплачиваем…ну, а что делать?

Отсутствует в кранах этих многоэтажек на Алексеевке и горячая вода. Впрочем, ее полно прямо посреди улицы. Перепрыгивая парящий ручей, местные жители поскальзываются, некоторые даже падает. Ведь из-за холода на асфальте образовался лед. Терпение людей лопнуло уже давно, теперь пришло отчаяние, говорит Ольга. Откуда ждать помощи они не понимают

Ольга

В «15-62» трубку не берут уже в течении 2-х месяцев мы не можем дать заявку. Куда попадаем, на какие-то номера, понятно, работу ведем какую-то. Разводят руками, нет информации и в Фейсбуке есть группа там все, как под. копирку одно и то же пишут, что нет информации по этому поводу. Когда включат – не знают и какие-то ставят даты, которые не соответствую потом действительности

Однако, исходя из объяснений Евгения Зинченко, заместителя главного инженера Харьковских тепловых сетей, в домах по Алексеевке отопление уже включили.

Евгений Зинченко, зам. главного инженера «ХТС»

Все дома по Алексеевке были включены, другое дело, что с задержкой были, да, но все подключены. Сейчас процесс развоздушивание идет. Все дома подключены.- Но тепла же нет у людей – Та де ж нема тепла?

Впрочем, сотни жителей этих многоэтажек на Алексеевке готовы лично пригласить специалистов из теплосетей к себе домой, померзнуть вместе. Не утешают местных жителей и синоптики. Так, по их прогнозам, 13-го ноября будет переменная облачность, без осадков столбик термометра будет колебаться от 8 до 10 градусов мороза ночью и от 0 до - 2 градусов Цельсия днем. В среду и четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м.с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла. 16-го и 17-го ноября ветер будет северо-восточным 7-12 м.с. температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов с отметкой минус ночью. Днем синоптики обещают, от 2 мороза до 3 тепла.

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