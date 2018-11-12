Горячая вода и тепло снова подорожают? В "ХТС" озвучили новые расчеты по тарифам и провели открытые слушания

Повышение тарифов на отопление и горячую воду - главная тема открытых слушаний в КП "Харьковские тепловые сети". Несмотря на то, что Нацрегулятор в Киеве только недавно согласовал рост цен для предприятия, коммунальщики вновь заговорили о подорожании. Основные причины - изменение стоимости тепловой энергии из-за увеличения цены природного газа, а также рост стоимости холодной воды. По расчетам экономистов КП, тарифы на отопление могут вырасти приблизительно на 17%. Почти на столько же предлагают коммунальщики повысить цены и за горячее водоснабжение.

Марина Магомедова, зам. ген. дир. по экономике КП "ХТС"

Стоимость горячей воды с полотенцесушителем - с 80,71 гривны возрастает до 94,03. Рост на 16,5 %. И без полотенцесушителя - с 74, 85 гривен становится 87,13.

Такое разъяснение по поводу роста тарифов от коммунальщиков вызывает возмущение у горожан, которые решили поучаствовать в открытом обсуждении. Люди говорят, в части многоэтажек есть проблемы со счетчиками, кроме того, до сих пор нет тепла и горячей воды во многих домах города из-за многочисленных аварийных отключений, поэтому харьковчане не понимают - почему должны платить существенные деньги за неполученные в полной мере услуги.

Леонид Иванов, житель дома по ул. Шота Руставели

Оплату - я спрашиваю: "А как мы будем платить?" -"А платить - когда мы включим, мы будем проверять, какая у вас температура в комнате". А как мы будем оплачивать? Пришлют нам обоснованные тарифы, новые платежки и мы будем платить за то, чего не было.

Масса вопросов относительно качества услуг и повышения тарифов возникает также у общественных активистов. Среди них - назвать причины аварий на сетях, из-за которых горожане месяцами сидят без горячей воды и уже почти месяц ждут включения тепла, а также озвучить сумму всех долгов тепловых сетей за полученные ресурсы перед компаниями-поставщиками. В мэрии объясняют ситуацию с порывами труб тем, что на предприятии не хвататет людей, которые могут работать на аварийных участках и подчеркивают - изношенность сетей города составляет около 70%. А вот общую задолженность КП перед поставщиками энергоресурсов обещают сообщить в ответах на информационные запросы. Кроме того, говорит заместитель мэра Андрей Руденко, большие суммы теплосетям задолжали харьковчане, которые вовремя не рассчитываются за тепло и горячую воду.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ:

19 жовтня 2018 року Євген Шахненко, заступник голови ХОДА, повідомив що у Харківських теплових мереж перед ТЕЦ-5 виник борг, великий борг. Був 800 мільйонів, зараз 400 мільйонів гривень .Як ви вважаєте, чи коректно формулювати таким чином питання, що ТЕЦ - 5 заважає початку опалювального сезону у Харкові?

Андрей Руденко, заместитель мэра по вопросам ЖКХ:

Да, действительно, есть такая задолженность, но на сегодняшний день погасили львиную долю этого долга, благодаря в том числе и харьковчанам. Так вот замечу, что многие харьковчане, к сожалению, не платят за ту услугу, которую подают "Харьковские тепловые сети". Если вы посмотрите соответствующую дебиторку, то вы просто ужаснетесь, я не буду называть суммы, но эти суммы достаточно велики, и их достаточно, чтобы погасить все задолженности, которые есть сейчас у "Харьковских тепловых сетей"

Новые тарифы, по поводу которых проводилось открытое обсуждение, представители КП "ХТС" отправят в Киев в течение 5 дней, после чего их обоснованность должен рассмотреть Нацрегулятор.





Агентство Телевидения Новости