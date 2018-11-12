В «Теплосетях» уточнили и обсудили тарифы

Тарифы на отопление и горячую воду в Харькове этой осенью уже повышали. 22 октября их обсудили на слушаниях в КП «ХТС», а 30-го — утвердили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Сегодня «Харьковские теплосети» вынесли на обсуждение новые, уточнённые расчёты.

Предлагается установить такие тарифы на централизованное отопление (по сравнению с утверждёнными НКРЭКУ 30 октября):

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1541 гривна 37 копеек за гигакалорию (тариф повышается на 17,89%, сейчас — 1307 гривен 39 копеек);

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 39 гривен 42 копейки за 1 квадратный метр в месяц (повышение — на 17,88%, сейчас — 33 гривны 44 копейки).

Тариф на горячее водоснабжение предлагают установить на таком уровне:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 94 гривны 03 копейки за 1 кубометр (повышение — на 16,5%, сейчас — 80 гривен 71 копейка);

без полотенцесушителей — 87 гривен 13 копеек за 1 кубометр (повышение — на 16,41%, сейчас — 74 гривны 85 копеек).

Прежде опубликованные расчёты пришлось пересчитать из-за строки «стоимость затрат на покрытие потерь».

«Эти затраты у нас возникают в связи с неодномоментным пересмотром стоимости газа и стоимости тепловой энергии. За два месяца, ноябрь и декабрь, стоимость, влияние стоимости газа существенно будет влиять на наш финансовый результат. Убытки предприятия только по населению составят порядка 890 миллионов. В связи с тем, что Национальной комиссией было принято решение эти затраты не включать при рассмотрении данных тарифов именно сейчас, рост этих тарифов вместо 25,8% составит 18,1%... Тариф для населения за услугу централизованного отопления с 1307,39 гривен становится 1541,37 гривен, это уточнённый размер. Не 1639,92! Рост на 17,9%. То же самое — стоимость горячей воды — с 80,71 гривен возрастает до 94,03 (с полотенцесушителями), без полотенцесушителей — с 74,85 гривен до 87,13 гривен)», — пояснила заместитель генерального директора «ХТС» по вопросам экономики Марина Магомедова.

Предлагаемые тарифы ещё должна утвердить НКРЭКУ. Расчёты в ближайшее время планируют отправить на согласование.

«Тарифы для населения, думаем, будут введены где-то с начала января», — предположила Магомедова.

Подробнее о том, как проходило обсуждение, читайте в текстовой трансляции «МедиаПорта».

19 октября Кабинет министров принял решение поднять цену на газ для населения с 1 ноября до 8,55 гривны за кубометр. Как пояснял тогда Владимир Гройсман, причина — необходимость возвращать внешние долги и выполнять требования Международного валютного фонда.

9 ноября Гройсман заявил, что тарифы на тепло должны повышаться максимум на 16%. Чрезмерное повышение, по его словам, — это попытка «сыграть под шумок и нажиться на людях».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины