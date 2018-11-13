Зачем власти отпустили Ширяева? – заявление ОО «Национальный Корпус»

Бывший командир роты Нацполиции "Схидный корпус", основатель одноименного общественного движения Олег Ширяев, который был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области, вышел из СИЗО под залог.

По этому поводу общественная организация «Национальный корпус» сделала заявление.

«Подозреваемого в организации рейдерского захвата элеватора в селе Занки Олега Ширяева отпустили под залог.

Этот шаг был ожидаемым, когда судья Ефименко объявила вердикт по содержанию экс-советника председателя ХОГА за решеткой, но с правом выйти на свободу под залог.

Как выяснилось, Ширяев и люди, которые заботятся о его молчании, имеют деньги, - напомним, что речь идет о миллионе гривен, - благодаря которым Олег оказался на свободе до рассмотрения дела по существу.

События в Занках были чрезвычайными, но сегодня харьковская Фемида и заинтересованные во властных кабинетах особы выпустили на волю тех, кто, не задумываясь, открыл огонь по людям из огнестрельного оружия.

Организатор этого беспрецедентного случая также больше не за решеткой. Сейчас на свободе бандиты, которые ради обогащения могут воровать, калечить и даже убивать рядовых граждан нашей страны.

Ширяев не первый терроризирует Слобожанщину. Сначала он прикрывался тем, что якобы имеет отношение к Национального Корпуса, а потом, когда его с позором выгнали из ячейки партии, он осуществлял свои грязные махинации с ведома и одобрения высокопоставленных чиновников харьковского и столичного политбомонда.

Вместе с Ширяевым выпускают на свободу и тех, кто непосредственно стрелял в людей.

Журналисты этих стрелков связывают с уголовным элементом Вадимом Казарцевым. (https://chronicles.pro/ru/crime/esli-rejdery-zazhigayut-eto-komu-to-nuzhno).

Ранее в прессе были публикации, авторы которых пытались установить связи между Казарцевым и действующим главой администрации Президента Украины Райниным И.Л. (Https://uainfo.org/blognews/1460486035-butusov-harkovskaya-vlast-opiraetsya-na-ugolovnyh-avtoritetov-.html).

Если те публикации не имели веских оснований, то сейчас тот факт, что Ширяев, экс-советник Светличной (ставленницы Райнина), и люди Казарцева проходят по одному делу, наводит на размышления.

В партии Национальный Корпус, активисты которого защищали фермеров в Занках, считают, что таких людей, как Ширяев, надо держать под стражей до самого суда, так как вероятность устроить исчезновение подозреваемого очень высока.

Ширяев, который связан с браконьерской добычей песка в Белюдовке, Ширяев, которого С. Речинский в своих сообщениях в фейсбуке прямо обвинял в организации преступного контрабандного бизнеса (https://antikor.com.ua/articles/239384-istorija_harjkovskogo_natsionalis...), Ширяев , от которого тянется длинный шлейф уголовной славы, кому-то очень нужен. И этот кто-то прилагает много усилий для того, чтобы скандалы вокруг Олега были улажены.

Национальный Корпус уверен, что дело Ширяева - это не только дело о разбое, рэкете, рейдерстве, а еще - о коррупции и сращивании власти с криминальным миром», - говорится в заявлении организации.

Агентство Телевидения Новости