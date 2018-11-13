Восемь часов под государственным приютом: почему не взяли собак, оставшихся без хозяина?

Нина Жучкова, вместе с двумя псами ждет возле коммунального приюта "Центр обращения с животными" на холоде с самого утра. Ее воспитанники - два стафорда, Доця и Кара, достались ей случайно. После того, как ее сын попал в больницу за совершенное убийство, две собаки, жившие с ним на даче под Харьковом, остались на женщине-пенсионерке и ее больной девяностолетней матери. Однако когда из-за материальной нужды женщина не смогла ездить к ним и решила сдать животных в коммунальное предприятие, администрация принимать их отказалась.

Нина Жучкова, владелец собак

Я 5 дней ездила туда, их кормила вечером и утром, а потом уезжала. Но дорога обходится в 50 гривен, мне нечем платить. У нас и так беда, у нас и так горе, но мы пережили. Мы попросили знакомого, дай Бог здоровья, он нас привез сюда. Но тут нам сказали: мы уже 2 года не берем животных, берем только тех, которых отлавливают

Оказалось, что проблема в том, что в "Центр обращения с животными" берут только тех животных, которые действительно оказались на улице. Если же у четвероногих есть владелец или же у владельца есть родственники, то они должны заботиться о животных. Ведь, по словам Юлии Шаповаловой, директора КП "Центр обращения с животными", почти каждые 20 минут приходит сообщение с желанием отдать животное, и часто звонят те, кто сглупил, завел собаку или кошку, а потом, наигравшись, решил выкинуть животное, как надоевшую игрушку. Но всех они взять просто не могут, говорит госпожа Юлия.

Юлия Шаповалова, директор КП "Центр обращения с животными"

Не надо передавать заботу о своей вещи, о своем имуществе, пускай даже живом, на чьи-то другие плечи. Потому как это «имущество» надо лечить, кормить, ухаживать, убирать, выгуливать и уделять внимание. Потому мы от населения вообще не принимаем собак, пытаясь донести до населения то, что они ответственны за то животное, которое они взяли в семью

Также проблема состоит и в том, что животные были привезены из Чугуевского района, который находится вне юрисдикции харьковского Центра. Так что, выносит вердикт глава Центра, собак она к себе не возьмет.

В отчаянии Нина Жучкова обращается за помощью к волонтерам. Те сразу соглашаются взять собак к себе. Но ждать их приходится еще больше часа - они едут с другого вызова и прибывают уже, когда темнеет. Но приходится ждать еще и транспорт.

Вадим Голубничий, волонтер "Спасение животных Харьков"

Вот в данный момент мы ждем человека на машине, дальше мы их забираем, привозим на их дальнейшее место жительства, на передержку, и там начинаем их пристройство, фотографируем, выставляем пост. Если кто-то хочет их забрать - пожалуйста.

Когда наконец прибывает авто волонтеров, оказывается, что под дверью учреждения женщина провела часов восемь.

Утомленная ожиданием пенсионерка отправляется домой, а собаки - в приют, где они будут ждать новых владельцев.

Агентство Телевидения Новости