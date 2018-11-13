Закрытые школы и уголовное дело: где в Украине «тормозят» с отопительным сезоном

О срыве отопительного сезона в нескольких городах 12 ноября заявил на заседании Совета регионального развития глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на тот момент полностью или преимущественно без тепла оставались Смела (Черкасская область), Кривой Рог (Днепропетровская область), Шепетовка (Хмельницкая область) и некоторые другие города. Причина — отсутствие газа для запуска систем теплоснабжения.

«Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не даёт НАК «Нафтогаз». Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали её. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом. Сегодня же тысячи людей мёрзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники — руководство «Нафтогаза» — занимают негосударственная позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — цитирует Кличко пресс-служба Киевского горсовета.

В Смеле из-за отсутствия тепла приостановили учёбу в 11 школах. Детские сады закрывать не планируют, но хотят организовать их работу так, чтобы дети не мерзли.

Мэр Смелы Алексей Цибко записал видеообращение к жителям, в котором посетовал на «грабительские и драконовские» тарифы частных трейдеров и пообещал решить вопрос с поставкой газа от НАК «Нафтогаз Украины».

В Шепетовке с сегодняшнего дня также приостановили занятия в четырёх школах — «из-за угрозы снижения давления газа в городе до нуля и задержку в запуске уже подключенных модульных котельных», пояснили в пресс-службе местной мэрии.

Вопрос подачи тепла сегодня обсудили с руководителями местных энергоснабжающих предприятий. Глава Хмельницкой облгосадминистрации Вадим Лозовой заявил, что между сторонами «найдено взаимопонимание», и «жители Шепетовки будут обеспечены теплом на сто процентов».

Частично без отопления оставался и Кривой Рог: здесь временно закрыли школы и детсады, которые отапливаются котельными госпредприятия «Криворожская теплоцентраль». Как пояснили в мэрии, предприятием руководит Фонд госимущества Украины, оно не подконтрольно городской власти, а город стал «заложником ситуации», передаёт «Радио Свобода».

10 ноября представители ГП «Криворожская теплоцентраль» говорили, что готовы начать отопительный сезон в полном объёме, но «Криворожгаз» «блокирует поставки газа». В ответ в ПАО «Криворожгаз» сказали, что НАК «Нафтогаз Украины» не выделил лимиты газа для теплоцентрали из-за долгов прошлых лет.

Жители города, недовольные отсутствием тепла, устроили митинг у здания «Криворожгаза».

В Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области сегодня сообщили, что открывают по факту отсутствия тепла в городе уголовное производство.

«Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

На странице «Криворожской теплоцентрали» в Facebook сегодня также появилось сообщение, что предприятие запустило последнюю котельную, подача газа на которую была ограничена, и теперь «все котельные стабильно работают и выходят на номинальный режим». Однако в комментариях к сообщению некоторые пользователи соцсети продолжают жаловаться на отсутствие тепла и горячей воды.

В Херсоне городские власти сегодня заявили, что ситуация с местной ТЭЦ «близка к чрезвычайной».

«По состоянию на 12 октября АО «Херсонская ТЭЦ» не начала поставки теплоносителя. Это чревато возникновением чрезвычайных ситуаций в городе. Поскольку ТЭЦ является государственным предприятием, город стал заложником ситуации из-за действий руководства предприятия и самоустранения органов государственной власти от принятия необходимых управленческих решений, вследствие чего не было своевременно обеспечено вступление в должность нового руководства указанного предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы Херсонского горсовета.

По словам нынешнего руководителя ТЭЦ Виктора Судака, проблемы вызваны «многолетним заниженным тарифом на теплоснабжение от ТЭЦ», из-за чего возник долг населения в размере 61 миллион гривен, задолженность предприятия перед НАК «Нафтогаз Украины» и как следствие — отсутствие лимитов на газ.

Занятия в местных школах также приостановили. Детсады работают: в игровых и спальных помещениях обещают установить обогреватели.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сегодня заявили, что «обеспокоены неудовлетворительной организацией начале отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон». Как говорится в сообщении НКРЭКУ, производители тепловой энергии АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ» остаются без газоснабжения.

В Нацкомиссии пояснили, что «НАК «Нафтогаз Украины» не имеет оснований поставлять газ этим предприятиям, потому что они не выполнили требования по расчетам за газ.

«В связи с отсутствием поданных НАК «Нафтогаз Украины» номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям», — добавили в НКРЭКУ.

В НАК «Нафтогаз Украины» сегодня также прокомментировали отсутствие тепла в некоторых городах. По словам первого заместителя председателя правления компании Сергея Переломы, сегодня отсутствуют какие-либо юридические основания для предоставления номинаций, и такой шаг со стороны «Нафтогаза» был бы грубым нарушением законодательства.

«Криворожская теплоцентраль» — в реестре предприятий-банкротов. Сам факт заключения договора с «Нафтогазом» должен утвердить арбитражный управляющий. Этого сделано не было. Как только это согласование будет предоставлено, «Нафтогаз» готов в сжатые сроки (часы даже, а не дни) заключить такое соглашение», — отметил Перелома.

Причиной отсутствия отопления в Смеле он назвал «бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца».

«В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо», — сказал Сергей Перелома.

Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 9 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что за теплоснабжение должны отвечать местные власти.

«Меня тоже интересует вопрос тепла в жилищах украинцев. Но чтобы это сделать, нужно подготовить весь комплекс котельных, запустить тепло. И ещё нужно сделать одну вещь — выпустить воздух из систем отопления. Может, премьер-министр будет бегать с первого по пятый этаж, чтобы его выпускать? Нет! Есть люди на местах, которые должны заниматься этим вопросом», — сказал премьер.

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