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Очень разозлившийся после получения красной карточки футболист узнал срок своей дисквалификации
Аргенинский нападающий итальянского "Милана" Гонсало Игуаин, похоже, если бы его не остановили, то накинулся на арбитра.
Игуаин получил желтую карточку от арбитра Паоло Маццолени в матче серии "А" против "Ювентуса", что вызвало яростную реакцию со стороны форварда. Он начал кричать на судью, который в итоге показал ему красную карточку. Игуаин разозлился еще сильнее и не сразу покинул поле. Успокаивать аргентинца пришлось игрокам обеих команд.
В результате дисциплинарный комитет Серии "A" дисквалифицировал Игуаина на два матча.
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