В доме холодно, а в кошельке пусто. Работники ХТС без зарплаты уже третий месяц

Из-за таких проблем с отоплением у меня чернеют стены из-за сырости, из-за всего. Вот за батареями черные, мне приходится белить стены

Электрообогреватель в квартире Дмитрия почти не выключается. Без этого прибора столбик термометра едва преодолевает отметку +10.

Хуже ситуация у Елены. Женщина имеет двоих детей, ее квартира угловая. Поэтому ветер выдувает почти все тепло. Спасают все те же обогреватели, которые работают круглосуточно

Елена Максименко

Мы, собственно, обогреватели не выключаем, они работают круглосуточно. Потому что квартира очень сильно остывает за ночь. Мы пробовали с целью экономии выключать, но это очень холодно. Потом за целый день сложно прогреть

Возмущенные жители этой двухэтажки рассказывают, что с начала отопительного сезона в батареях даже не булькнуло, трубы холодные. Люди начали звонить на горячую линию 15-62, и надежды оказались напрасными

Екатерина Чернышенко, местная жительница

Мы звоним в теплосеть, мы звоним в диспетчерскую службу, никакой информации не получаем. В диспетчерской службе у нас все время принимают заявки от нас - и никакого ответа, ничего. Говорят, что заявка принята, и никто ничего не объясняет

В пресс-службе тепловых сетей сообщили, что данные по этому адресу у них отсутствуют. И если там есть неисправности, то это из-за недостатка давления, потому что если в соседнем районе идет ремонт, такая ситуация может иметь место.

Впрочем, местных это не радует. Холодно дома и вот у этой женщины. Сапожник без сапог, в шутку говорит о себе она. Свое лицо она предпочитает скрыть, ведь работает в тепловых сетях, им тоже терпеть уже просто нет сил, жалуется она. Кроме тепла, в ее доме отсутствует еще и заработная плата. Тепловые сети задолжали своим работникам деньги за два месяца, говорит сотрудница теплосетей.

Работница ХТС

На протяжении двух месяцев не выплачивается заработная плата на предприятии. Как жить - не понятно, за квартиру платить чем - не понятно. Внятно о ситуации рассказать никто не может, нас кормят завтраками. Платят рабочим частями, но рабочим тоже не всем выплачивают. Дома отопления нет, холодно, из зарплаты выворачивают все за отопление

Поддержать женщину вышли и коллеги. Истории у них почти одинаковые. Дома холодно, в карманах пусто, чего ждать дальше - неизвестно.

Работники учреждения хотели устроить забастовку, впрочем этого им сделать не позволили и продолжили «кормить» обещаниями.

Работница ХТС

У нас в коллдоговоре прописано, что забастовка приравнивается к террористическому акту. Так как наше предприятие обеспечивает жизненно важные функции города. Затем мы позвонили Руденко – это заместитель харьковского городского головы по жилищно-коммунальным вопросам. Там нам ответили, что да, мы знаем об этой ситуации, что зарплаты не выплачивают, но ничем помочь не можем

Андрей Руденко в свою очередь сообщил, что вопросами выплат зарплаты он не занимается, они находятся в компетенции генерального директора коммунального предприятия.

Впрочем, информацией он обладает и обещает, что первые деньги, которые появятся в «Харьковских тепловых сетях», должны пойти на заработную плату.

Агентство Телевидения Новости