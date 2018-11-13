Энергорынок вместо монополии. Как заключить договор с поставщиком электроэнергии?

Согласно новому закону в Харьковской области должны создать две новые компании: одна из которых, будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей другая же будет электропоставщиком. Поставка электрической энергии потребителям перестанет быть монопольным видом деятельности. Таким образом, потребители будут сами выбирать себе электропоставщика и иметь возможность менять его на безвозмездной основе, рассказывает заместитель коммерческого директора АО "Харьковоблэнерго" Юрий Дьяченко. И добавляет, что потребителям поступят заявления-присоединения к условиям договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии на условиях действующих договоров о поставках или пользования электрической энергии. После получения таких заявлений, говорит Юрий Дьяченко, у потребителей есть три варианта их подписания.

Юрий Дьяченко, заместитель коммерческого директора АО "Харьковоблэнерго"

Первый вариант - я могу подписать данное заявление и вернуть по адресу, обратно в «Облэнерго». Второй вариант - потребитель может, вместе с этим заявлением он получает счет на оплату за использование за электрическую энергию, посему он может проплатить счет.

Третий вариант - это не проплачивать счет и не подписывать заявление.

Юрий Дьяченко, заместитель коммерческого директора АО "Харьковоблэнерго"

Не проплачивать счет, не подписывать заявление. Но при этом и не возражать. В заявлении будет указана дата, с которой начинается срок действия новых условий договорных отношений между потребителем и "Харьковоблэнерго". Посему он может не отказываться, ничего не делать - при этом потреблять электрическую энергию. И это тоже будет одним из условий того что потребитель согласен и он автоматически присоединятся публичного договора.

В "Харьковоблэнерго"объясняют, что когда потребителям придут новые счета там будет расписана сумма за использованную электрическую энергию и соответственно за распределение для акционерного общества "Облэнерго".

Агентство Телевидения Новости