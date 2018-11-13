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Футболист, пришедший в раздевалку "Ювентуса" сфотографироваться с Роналдо, "засветил" голого Кьеллини

Футболист, пришедший в раздевалку Ювентуса сфотографироваться с Роналдо, засветил голого Кьеллини

Один из самых известных среди ныне выступающих итальянских футболистов Джорджо Кьеллини, невольно был выставлен голым на весь мир в социальных сетях.

"Удружил" Кьеллини игрок "Милана" Рауль Беланнова. Белланова пришел в раздевалку "Ювентуса", чтобы сфотографироваться с главной "звездой" "Юве" Криштиано Роналдо. И, так вышло, что на заднем плане фотографии оказался голый Кьеллини, шедший в душ.

Белланова уже публично извинился перед Кьеллини. Вот только не факт, что последнему от этого стало легче.

 

Агентство Телевидения Новости

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