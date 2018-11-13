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Гол-фантом. Мяч пересек линию ворот в воздухе?

Гол-фантом. Мяч пересек линию ворот в воздухе?

В матче Первой лиги украинского футбола засчитан гол, при котором мяч, возможно, залетел в ворота, а, возможно, и нет.

Встречались "Рух" из Винников и киевская "Оболонь".

Футболист "Оболони" Игорь Мединский пробил на 43-й минуте в ворота "Руха", и голкипер Александр Ильющенков поймал мяч в воздухе, находясь ногами в воротах. А вот пересек ли мяч линию ворот, судя по видео, понять сложно. Арбитр же гол засчитал, и "Оболонь" повела 1:0. Ильющенков попытался повозмущаться, но лишь получил желтую карточку.

В конце концов, футболисты "Оболони" забили еще дважды, и "Рух" проиграл 0:3.


Агентство Телевидения Новости

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