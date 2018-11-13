Отвод экспертам из института Бокариуса - реакция суда и участников процесса. Подробности дела о ДТП на Сумской

Адвокат Сергей Перепелица зачитывает отвод экспертам из института Бокариуса. Их четверо, они делают повторную автотехническую экспертизу. И, по мнению юриста, они не ответили на основные вопросы. А именно: ни одна экспертиза не определила скорость авто и не смогла объяснить, из скольких дорог состоит перекресток.

Непонятным образом установлено, что Volkswagen заехал передней частью за «стоп-линию», говорит Перепелица. Адвокат считает, что эксперты должны объяснить, как они нарисовали схему, поскольку видно, что Volkswagen линию не пересекает:

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Всі висновки експертів, які були в наявності, грунтуються на припущенні експертів, які вони були не в змозі висловити, і виявилось, що відобразити

Судья Попрас объявляет перерыв и предлагает вызвать экспертов на следующее заседание. Все участники процесса согласились. Прокуратура, в частности, считает, что эксперты не ошиблись, и надо учитывать ракурс камеры, говорит обвинитель, они дали вид сверху, где именно автомобиль Дронова пересекает границы перекрестка:

Игорь Омельченко, прокурор отдела прокуратуры

Експерти в нас чітко зазначили, що межі перехрестя в нас чітко проходять перед переднім правим колесом автомобіля Туарег, і ще у нас за цим колесом необхідно враховувати бампер, тобто у нас автомобіль під керуванням Дронова знаходився в межах перехрестя, на момент його остаточної зупинки перед відновленням руху

Также на заседании были заслушаны ходатайства от представителя потерпевших Ларисы Матвеевой. Первое - это о возвращении средств от матери Зайцевой -Ивановой на счета потерпевших - всем по 50000 гривен.

«Мы считаем, что эти деньги не могут быть расценены в качестве компенсации», - говорит адвокат Лариса Матвеева. Также адвокат хочет вызвать на допрос медсестру, которая принимала анализы у Зайцевой после ДТП. И расспросить ее, как именно проводилась процедура.

Второе ходатайство – о проведении повторной психиатрической экспертизы и приобщении к доказательствам ответа от замминистра здравоохранения относительно наркологической экспертизы. По поводу предоставления денежной помощи пострадавшим адвокат Матвеева еще раз озвучивает позицию своих подзащитных:

Лариса Матвеева, представитель потерпевших

Денежные средства были перечислены под названием «благотворительная помощь», при этом это никак нельзя идентифицировать как смягчающие обстоятельства, так как только потерпевшие могли определять размер этого вреда и согласны они его принимать или нет, в то же время это было сделано в одностороннем порядке защитой Зайцевой

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Ларисы Матвеевой: приобщил к материалам дела ответ от Минздрава, чеки переводов денег. Впрочем, в ходатайстве о вызове экспертов и свидетелей, ей отказали.

Следующее заседание назначили на 20 ноября.

Агентство Телевидения Новости