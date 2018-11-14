Ждать уже нет сил. В Харькове жители поселка Артема собрались под ТЭЦ-3 с требованием включить отопление

Ждать уже нет сил. Утром полсотни человек, проживающих в так называемом поселке Артема, собрались возле ТЭЦ-3 с требованием подать, в конце концов, им тепло. Говорят, что организовались спонтанно, сначала пришли к своему участку ХТС, но там им сказали, что помочь ничем не могут. Теплоцентраль не обеспечивает нужного давления. Под ее воротами стоят часа два.

Галина Литвиненко, жительница поселка Артема

У меня дочь (инвалид І группы) лежачая, до воспаления легких доходит. Ребенок переболел её, мой внук, который находится под нашей опекой, он переболел, 40 температура, я лежала - 40. И куда мы ни обращаемся, куда мы не звоним - бесполезно. Обратите на поселок Артема внимание. Жильцы замерзают и пропадают. Мы же болеем, дети наши болеют, внуки наши болеют, мы не знаем к кому нам обращаться.

Возмущенные люди говорят, что в некоторые дома тепло будто бы подали, но от этого лучше не стало. Батареи чуть теплые, а температура воздуха в помещениях не превышает десяти градусов тепла. А иногда дома подключили к сетям только на бумаге. И это хуже, переживают харьковчане.

Татьяна Грибёнкина, жительница п. Артема

Через день, как есть возможность так и хожу - записываю: "нет отопления", "нет отопления. Никто не реагирует, никакого внимания не уделяется. Дом подключен - всё. Значит, оплата будет за то, что дом подлечен, а то, что у нас батареи еще ни разу не топились со времени, как дом подключен - это никого не волнует.

Жители поселка Артема уже собирают инициативные группы и консультируются с юристами и квитанции, которые придут им за услуги теплосетей в ноябре, говорят, платить и не собираются. Потому услугу, которую назвать качественной услугой язык ни у кого не поворачивается.

Нина Звягинец, жительница п. Артема

Платежки – нет, я не буду, они насчитают, но я оплачивать не буду. Я буду платить, когда у меня включат хорошее отопление, тогда я буду платить. А долг, естественно, останется на мне висеть.

Зинаида Гиленко, жительница п. Артема

Лично у нас на семейном совете решили, что мы будем оплачивать только соответственно услугам, которые мы получаем.

Руководство ТЭЦ-3 с инициативной группой возмущенных харьковчан встретилось. Подтвердили, что давления действительно нет, где порыв в сети, но найти его еще не смогли, ведь они в этом году стали явлением массовым, течет везде.

Андрей Старчилов, житель п. Артема

Он говорит, что мы даем на станции нормальное давление, а то, что, говорит, выходит за наши ворота - это говорит, меня не волнует, что там приходит. Показал нам приборы, которые показывают давление: да, давление действительно слабое. Он сослался на диспетчеров, что это они устанавливают такие режимы.

Сейчас они подопрут наш район и по-новой будут. Здесь сейчас был Зинченко и он нам пообещал, что в течение часа они стабилизируют нам это давление. Вот только что он звонил на наше ТРП, дал распоряжение устное, через час у них будет письменное распоряжение, в каком режиме держать вентили.

От общения с журналистами на ТЭЦ-3 отказались, ссылаясь на то, что централь - объект режимный, поэтому для доступа на территорию необходимо специальное разрешение.

Три минуты - это слишком долго, три минуты. Будем говорить, что они сейчас занимаются гидравликой города. У них сейчас времени нет для того, чтобы вам будем говорить толи интервью давать.

Зато жители холодных домов говорят, что если в ближайшее время обещания не будут выполнены, они будут писать заявления в различные инстанции с жалобами, а то и пойдут искать правду уже в городской совет или облгосадминистрацию и идти дальше.

Агентство Телевидения Новости