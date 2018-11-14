На Харьковщине двое трехлетних детей – мальчик и девочка - погибли от побоев

Смерть трехлетнего ребенка. Выехав по такому вызову, который поступил от местного фельдшера, в пгт Ковшаровка правоохранители нашли труп ребенка.

Мать погибшей и ее сожитель, указывая на недоеденное яблоко, сообщили: девочка подавилась и задохнулась. Но обследование тела обнаружило численные травмы, происхождение которых родители объяснить не смогли.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Було встановлено, що причиною смерті дитини стала закрита черпно-мозкова травма. Тобто дитину так вдарили по голові, що це призвело до смерті. Окрім черепно-мозкової травми, нам експертиза показала, що дитина була вся в синцях. І ручки, і ніжки, тобто вся дитина була побита.

Сейчас мать ребенка и ее сожителя задержали по статье 127 Уголовного кодекса - это пытки, однако возможна переквалификация на статью 115 - умышленное убийство.

И хотя мать погибшей сейчас находится на значительном сроке беременности, ей и ее сожителю избрали меру пресечения - содержание под стражей, ведь у них есть возможность скрываться от следствия и они скрывали свое преступление.

Одновременно с этим процессом проходит апелляция по делу харьковских родителей, ребенок которых в сентябре прошлого года умер от систематических побоев и истощения в больнице. Хотя к социальным службам обращались по поводу жестокого поведения с ребенком, обращения игнорировали.

У вересні до соціальних служб звернувся дядько цього хлопчика, рідний брат матері. Повідомляв, що батьки б*ють своїх дітей, застосовують насильство, про те, що він бачив, що у дитини розбита губа, абощо

Сейчас отец погибшего мальчика, который в трехлетнем возрасте уже имел несколько сломанных ребер, осужден на 10 лет, а мать - на 8, однако женщина подала апелляцию.

На суде она сообщала, что пыталась остановить отца, однако тот запугал ее.

Агентство Телевидения Новости