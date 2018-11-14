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14.11.2018 22:00
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Из-за отсутствия отопления в домах в Слободском районе перекрывали движение трамваев

Из-за отсутствия отопления в домах в Слободском районе перекрывали движение трамваев

Сегодня, 14 ноября, около 17-30 на улице Морозова собрались жители двух домов на данной улице по поводу отсутствия с начала отопительного сезона в их домах отопления.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время собрания движение трамваев в обоих направлениях на улице Морозова было прекращено.

По предварительным данным полиции, в мероприятии приняли участие 10 человек.

В 18-00 движение транспорта было возобновлено, участники мирного собрания разошлись.

Никаких нарушений общественной безопасности и порядка полицейские не зафиксировали, однако информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Напомним, сегодня утром полсотни человек, проживающих в поселке Артема в Слободском районе, собрались возле ТЭЦ-3 с требованием подать тепло им в дома.

 

Агентство Телевидения Новости

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