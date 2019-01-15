Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:21
Просмотров: 16

Семья 15-летнего погибшего в результате ДТП полтавчанина требует перенести расследование в Харьков

Семья 15-летнего погибшего в результате ДТП полтавчанина требует перенести расследование в Харьков

15 января через адвоката от семьи 15-летнего Артема Левченко, скончавшегося 7 января в результате ДТП,  поступило ходатайство. 

В нем указано, что семья погибшего парня хочет изменить подследственность расследования дела, то есть передать материалы дела с полтавской прокуратуры в прокуратуру Харьковской области.

Потому что, по их словам, в Полтаве ничего не расследуют.

Напомним, 6 ноября в центре Полтавы сбили подростка. 

Авария произошла на кругу напротив Малой академии искусств. 

Свидетелей самого столкновения нет.

Два месяца парень был в коме, а 7 января  скончался.

С Артемом Левченко  попрощались  9 января в Свято-Успенском соборе.

В тот же день Наталье Саенко, водителю внедорожника марки «Мерседес», которая сбила подростка в центре города, была избрана мера пресечения в виде  круглосуточного домашнего ареста  на два месяца.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 