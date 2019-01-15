На Луне вырастили хлопок

На обратной стороне Луны проросли первые семена хлопка.

На спутник Земли их доставили космическим аппаратом "Чанъэ-4" ранее.

Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне.

Об этом сообщает Китайское телевидение.

Сообщается, что вместе с хлопком на спутник были также доставлены картофель, резуховидка, семена рапса, плодовая муха и дрожжевые грибки.

Таким образом ученые пытаются создать на Луне мини-биосферу.

Агентство Телевидения Новости