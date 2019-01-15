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На Луне вырастили хлопок
На обратной стороне Луны проросли первые семена хлопка.
На спутник Земли их доставили космическим аппаратом "Чанъэ-4" ранее.
Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне.
Об этом сообщает Китайское телевидение.
Сообщается, что вместе с хлопком на спутник были также доставлены картофель, резуховидка, семена рапса, плодовая муха и дрожжевые грибки.
Таким образом ученые пытаются создать на Луне мини-биосферу.
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