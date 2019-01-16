В Харьковской области пьяный гость забил хозяина дома до смерти

10 января в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 41-летнего мужчины по мету его жительства. На теле умершего были следы от телесных повреждений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об умершем в полицию сообщил его сосед. Мужчина зашел в дом соседа и обнаружил его мертвым.

Прибывшие на место полицейские установили злоумышленника, причастного к смерти потерпевшего. Им оказался безработный 20-летний местный житель.

Его правоохранители задержали в селе Охотное Нововодолажского района. Мужчина сразу признался в содеянном. Он рассказал, что 7 января во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник руками и ногами избил хозяина, после чего покинул дом.

От полученных травм мужчина скончался.

20-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости